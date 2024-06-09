Після тривалого мовчання: Влад Яма розсекретив, де живе та чим займається за кордоном
9 червня 2024, 22:08Читать новость на русском
Джерело:Влад Яма
На деякий час танцівник Влад Яма зник з соціальних мереж і нічого про себе не розповідав. Водночас тепер він вирішив це змінити.
Хореограф поділився, де саме зараз мешкає. Крім того, він розповів, чим займається за кордоном.
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Влад підкреслив, що живе у Маямі, де продовжує займатися хореографією.
Викладаю приватно в кількох студіях, а іноді й у приватних спортзалах вдома у клієнтів,
– зазначив Яма.
Влад Яма розповів про те, де живе і чим там займається / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зауважимо, раніше він розповідав, що працював хореографом в місцевій танцювальній студії MIAMI DANCE ACADEMY.
Що відомо про виїзд Влада Ями за кордон
- Танцівник разом зі своєю дружиною та сином прийняли рішення покинути Україну 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного російського вторгнення. Спочатку родина шукала притулку в країнах Європи, але згодом оселилася у Сполучених Штатах Америки.
- Перебуваючи за кордоном, хореограф долучається до організації різноманітних заходів та акцій, метою яких є збір коштів для підтримки Збройних Сил України. Крім того, він бере участь у мирних протестах на знак солідарності з українським народом.
- Хореограф стверджує, що підтримує тісний зв'язок з військовослужбовцями, які захищають Україну, а також відвідує солдатів, що проходять реабілітацію після поранень на території США.
- Однак, попри патріотичну діяльність, артист неодноразово опинявся в центрі скандалів через недоречні публікації в соціальних мережах у дні масованих обстрілів українських міст або навіть звернення російською мовою.
- Тим часом відомо, що батьки Влада Ями вирішили залишитися в Україні. Спочатку вони жили на західних теренах країни, а згодом повернулися до рідного міста Запоріжжя, попри постійну загрозу ракетних ударів.