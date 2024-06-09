Зокрема, артист розповів про те, ким працює в Америці. Також він поділився своїми місячними витратами.
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Дмитро зізнався, що постійної роботи в нього немає. За його словами, знайти гідну посаду без американської освіти та ідеального володіння англійською мовою дуже нелегко.
Є різні підробітки: працюю ведучим, знімаюся в рекламах, в епізодах. Пробуємо займатися якимось бізнесом – купуємо товари, які перепродаємо через Інтернет. Але загалом з роботою складно,
– поділився актор.
Він підкреслив, що життя в Америці дуже дороге – значних витрат вимагають паркування, страхування, бензин та продукти. Причому ціни на щоденні покупки видаються шокуючими порівняно з Україною.
Можу так сказати: 100 доларів тут – як 100 гривень у нас. Сходити до магазину, купити найнеобхідніші продукти – макарони, рис, якісь овочі, ковбаску – це щонайменше 100 доларів. Тут звичайна буханка хліба може коштувати 5 доларів. Якщо перевести на наші гроші, розумієте, які ціни?,
– зазначив Ступка.
Що відомо про переїзд Дмитра Ступки за кордон
- Задовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну, восени 2021 року, актор повідомляв про плани виїхати зі своєю сім'єю до США на зимовий період. Вони також розглядали можливість залишитися там на постійне проживання.
- Проте 23 лютого 2023 року, коли Ступка вже летів до України з пересадкою в Стамбулі, стало відомо про початок великої війни. Через закриття повітряного простору над Україною актор деякий час залишався в Туреччині.
- Згодом Дмитро переїхав до Варшави, де долучився до діяльності "Благодійного фонду Богдана Ступки", створеного на честь його батька. Але невдовзі він вирішив повернутися до Сполучених Штатів, щоб бути ближче до своєї дочки.
- Попри те, що термін дії туристичної візи Ступки закінчився, через війну в Україні він отримав дозвіл на в'їзд до США. Таким чином, актор тимчасово оселився за океаном. Водночас після завершення бойових дій він планує жити на дві країни, адже сумує за Києвом, близькими та театром.