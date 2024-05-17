Знав, що так буде, – Влад Міцкевич потрапив у ДТП і розповів, які травми отримав
Джерело:Влад Міцкевич
Кулінар Влад Міцкевич потрапив у ДТП. Внаслідок аварії блогер отримав численні травми.
До того ж учасник "МастерШеф", який потрапив у скандал з Олею Поляковою, розповів, що вже отримав медичну допомогу. Втім, мотоцикл, на якому він їхав, сильно постраждав.
Не пропустіть Ми всі воюватимемо, – лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин про мобілізацію українських артистів
Що сталося з Міцкевичем
Влад зізнався, що потрапив у ДТП. У своїх соцмережах він показав відео, на якому видно мотоцикл і численні травми блогера. Так, він отримав перелом ребер, струс мозку та рани. Втім, кулінар заспокоїв фанатів, запевнивши, що скоро з ним все буде гаразд.
Я знав, що так буде, був впевнений на 1000%! Єдине, думав, що набагато сильніше, в мене перелом ребер, струс мозку та багато ран, але жити буду 100%. Думаю, тиждень і повернусь до нормального життя. Дякую всім за підтримку,
– розповів Влад.
Водночас деталі ДТП Влад вирішив не розкривати. Тому наразі невідомо хто винний у аварії та, що саме сталося. Втім, пізніше чоловік повідомив, що отримав належну допомогу, а його мотоцикл треба відремонтувати.
Міцкевич показав мотоцикл, на якому потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Влада Міцкевича
- Він був учасником шоу "МастерШеф-8", а пізніше став фіналістом "Битви сезонів".
- Кулінар раніше розповідав, що був наркозалежним. Втім, впоратися з цим допомогла улюблена справа – творчість і музика.
- Однак, про блогера стали більше говорити після скандалу з Олею Поляковою. Він казав, що нібито мав зі співачкою "таємний роман", і як доказ чоловік показав пікантні фото з артисткою.
- На це одразу відреагувала виконавиця, зазначивши, що це все брехня. До того ж спільні фото були зняті у неї вдома, і вона вважає ці світлини "безневинними".
- Оля поділилася, що співпрацювала з Владом, втім вона звільнила його через прийом алкоголю та наркотичних препаратів. Ба більше, кухар навіть шантажував її сім'ю.
- Згодом кулінар розповів, що роману зі співачкою не було, але іскра між ними таки пробігла.