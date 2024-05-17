Знав, що так буде, – Влад Міцкевич потрапив у ДТП і розповів, які травми отримав

Кулінар Влад Міцкевич потрапив у ДТП. Внаслідок аварії блогер отримав численні травми.

До того ж учасник "МастерШеф", який потрапив у скандал з Олею Поляковою, розповів, що вже отримав медичну допомогу. Втім, мотоцикл, на якому він їхав, сильно постраждав.

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Що сталося з Міцкевичем

Влад зізнався, що потрапив у ДТП. У своїх соцмережах він показав відео, на якому видно мотоцикл і численні травми блогера. Так, він отримав перелом ребер, струс мозку та рани. Втім, кулінар заспокоїв фанатів, запевнивши, що скоро з ним все буде гаразд.

Я знав, що так буде, був впевнений на 1000%! Єдине, думав, що набагато сильніше, в мене перелом ребер, струс мозку та багато ран, але жити буду 100%. Думаю, тиждень і повернусь до нормального життя. Дякую всім за підтримку,

– розповів Влад.

Водночас деталі ДТП Влад вирішив не розкривати. Тому наразі невідомо хто винний у аварії та, що саме сталося. Втім, пізніше чоловік повідомив, що отримав належну допомогу, а його мотоцикл треба відремонтувати.



Міцкевич показав мотоцикл, на якому потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Влада Міцкевича