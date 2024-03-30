Зірковий візажист Єгор Андрюшин назвав ім'я найвибагливішої зірки шоубізу: фото співачки

Зірковий візажист Єгор Андрюшин займається перевтіленнями багатьох українських знаменитостей. В усіх є свої вимоги та побажання щодо майбутнього образу. Водночас візажист назвав ім'я найвибагливішої зірки.

За словами блогера, кожен досвід перевтілення зірки є приємним та цікавим. До того ж візажист вважає усіх знаменитостей різнобарвними та різносторонніми, однак все ж є зірки з найбільшою кількістю вимог.

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Хто найвибагливіший з українських знаменитостей

Блогер відверто поділився, що найбільш вимогливою є українська співачка Наталія Могилевська. Водночас він її розуміє та не засуджує, оскільки знає, що для зірок важливо виглядати добре в кадрі. Візажист зміг знайти спільну мову з артисткою і до того ж вона залишилася задоволеною результатом.

Якщо ти йдеш перший раз до майстра, це зрозуміло, що кожна артистка хвилюється, як вона виглядає. Вона повинна бути вимоглива до того, як їй фарбують обличчя. Однак, ми круто співпрацювали, знайшли спільну мову, і вона була дуже задоволена,

– зізнався блогер.

Відеоролик з перевтіленням Могилевської Андрюшин виклав 14 лютого цього року. Спочатку зірка продемонструвала своє обличчя без макіяжу, а потім приголомшила результатами перевтілення.



"До" перевтілення Моогилевської / Скриншот з тіктоку блогера



"Після" перевтілення Могилевської / Скриншот з тіктоку візажиста

Що відомо про попередню співпрацю Могилевської з Андрюшиним