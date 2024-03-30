По словам блогера, каждый опыт перевоплощения звезды является приятным и интересным. К тому же визажист считает всех знаменитостей разносторонними, однако все же есть звезды с наибольшим количеством требований.
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Кто самый требовательный из украинских знаменитостей
Блогер откровенно поделился, что наиболее требовательной является украинская певица Наталья Могилевская. В то же время он ее понимает и не осуждает, поскольку знает, что для звезд важно выглядеть хорошо в кадре. Визажист смог найти общий язык с артисткой, и к тому же она осталась довольна результатом.
Если ты идешь первый раз к мастеру, это понятно, что каждая артистка волнуется, как она выглядит. Она должна быть требовательна к тому, как ей красят лицо. Однако мы круто посотрудничали, нашли общий язык, и она была очень довольна,
– признался блогер.
Видеоролик с перевоплощением Могилевской Андрюшин выложил 14 февраля этого года. Сначала звезда продемонстрировала свое лицо без макияжа, а потом ошеломила результатами перевоплощения.
"До" перевоплощения Могилевской / Скриншот с тиктока блогера
"После" перевоплощения Могилевской / Скриншот с тиктока визажиста
Что известно о предыдущем сотрудничестве Могилевской с Андрюшиным
- В начале декабря 2023 года артистка уже обращалась за помощью в перевоплощении к звездному визажисту.
- По случаю выхода новой песни "Я повертаюсь" певица активно продвигала этот трек в сети, в частности во время сотрудничества с Егором Андрюшиным.
- На видео Могилевская сначала показала себя без макияжа, а позже удивила перевоплощением. Визажисту удалось сделать акцент на ее глазах и подчеркнуть красоту певицы. Видео собрало почти 3 миллиона просмотров и 100 тысяч лайков.