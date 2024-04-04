Річ у тім, що знаменитість поспілкувалася з фоловерами в інстаграмі. Вона відповіла на їхні питання. Тож було чимало охочих дізнатися деталі про особисте життя Есхакзай.
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Що Раміна розповіла про свої нові стосунки
У відповідь на прохання поділитися фотографією своєї другої половинки вона заявила, що зробить це лише після завершення повномасштабної війни, посилаючись на міркування безпеки.
Раміна розповіла подробиці про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, інфлюенсерка зауважила, що могла б вступити у стосунки з військовим. Такі відповіді наштовхнули фанів на припущення: або Есхакзай вже перебуває у стосунках з кимось із захисників, або вона просто двозначно відповідає на запитання підписників.
Раміна Есхакзай зізналася, чи зустрічалася б з військовим / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Раміни Есхакзай
- Свою популярність блогерка здобула після участі в проєкті "Холостяк-5". Згодом стало відомо, що в неї закрутився роман зі співаком Віталієм Козловським.
- У свій день народження, 6 березня 2017 року, виконавець зробив пропозицію дівчині. Водночас у вересні того ж року вони розійшлися.
- Після цього у Раміни були п'ятирічні стосунки з адвокатом Євгеном Проніним. Чоловік навіть освідчився дівчині, проте пара так і не пішла під вінець. Навесні 2023 року наречені оголосили про розрив, проте вирішили не розсекречувати причину. Водночас підкреслили, що це не пов'язано зі зрадами.