Річ у тім, що знаменитість поспілкувалася з фоловерами в інстаграмі. Вона відповіла на їхні питання. Тож було чимало охочих дізнатися деталі про особисте життя Есхакзай.

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Що Раміна розповіла про свої нові стосунки

У відповідь на прохання поділитися фотографією своєї другої половинки вона заявила, що зробить це лише після завершення повномасштабної війни, посилаючись на міркування безпеки.



Раміна розповіла подробиці про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, інфлюенсерка зауважила, що могла б вступити у стосунки з військовим. Такі відповіді наштовхнули фанів на припущення: або Есхакзай вже перебуває у стосунках з кимось із захисників, або вона просто двозначно відповідає на запитання підписників.



Раміна Есхакзай зізналася, чи зустрічалася б з військовим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Раміни Есхакзай