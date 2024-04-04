Річ у тім, що знаменитість поспілкувалася з фоловерами в інстаграмі. Вона відповіла на їхні питання. Тож було чимало охочих дізнатися деталі про особисте життя Есхакзай.

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Що Раміна розповіла про свої нові стосунки

У відповідь на прохання поділитися фотографією своєї другої половинки вона заявила, що зробить це лише після завершення повномасштабної війни, посилаючись на міркування безпеки.

Раміна розповіла подробиці про особисте життя
Раміна розповіла подробиці про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, інфлюенсерка зауважила, що могла б вступити у стосунки з військовим. Такі відповіді наштовхнули фанів на припущення: або Есхакзай вже перебуває у стосунках з кимось із захисників, або вона просто двозначно відповідає на запитання підписників.

Раміна Есхакзай зізналася, чи зустрічалася б з військовим
Раміна Есхакзай зізналася, чи зустрічалася б з військовим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Раміни Есхакзай

  • Свою популярність блогерка здобула після участі в проєкті "Холостяк-5". Згодом стало відомо, що в неї закрутився роман зі співаком Віталієм Козловським.
  • У свій день народження, 6 березня 2017 року, виконавець зробив пропозицію дівчині. Водночас у вересні того ж року вони розійшлися.
  • Після цього у Раміни були п'ятирічні стосунки з адвокатом Євгеном Проніним. Чоловік навіть освідчився дівчині, проте пара так і не пішла під вінець. Навесні 2023 року наречені оголосили про розрив, проте вирішили не розсекречувати причину. Водночас підкреслили, що це не пов'язано зі зрадами.