Він заявив, що зараз не може нічого розповідати. Втім, запевнив, що вже скоро все розсекретить. Важливо, що лише нещодавно Віталій поділився, як потрапив під обстріл на Донеччині.

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Козловський заявив про зміни в житті

Співак неочікувано вийшов в інстаграм-сторіс, де показався у цивільному. Він поділився, що наразі в його житті проходить період трансформацій, втім він поки не може розповісти яких саме. Водночас запевнив, що незабаром розкриє всі карти.

У моєму житті зараз відбуваються деякі події, про які я зараз не можу сказати. Але з часом про все обов'язково розповім,

– зазначив виконавець.



Віталій Козловський розповів про зміни в житті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Віталій Козловський вступив до лав ЗСУ