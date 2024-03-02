Він заявив, що зараз не може нічого розповідати. Втім, запевнив, що вже скоро все розсекретить. Важливо, що лише нещодавно Віталій поділився, як потрапив під обстріл на Донеччині.
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Козловський заявив про зміни в житті
Співак неочікувано вийшов в інстаграм-сторіс, де показався у цивільному. Він поділився, що наразі в його житті проходить період трансформацій, втім він поки не може розповісти яких саме. Водночас запевнив, що незабаром розкриє всі карти.
У моєму житті зараз відбуваються деякі події, про які я зараз не можу сказати. Але з часом про все обов'язково розповім,
– зазначив виконавець.
Віталій Козловський розповів про зміни в житті / Скриншот з інстаграм-сторіс
Віталій Козловський вступив до лав ЗСУ
- Влітку 2023 року артиста мобілізували, тож він приєднався до бригади "Рубіж" Національної гвардії України. Після зарахування на службу Козловський офіційно присягнув на вірність Україні.
- До осені співак дослужився до звання артилериста у складі бригади.
- Попри свій статус відомого виконавця, Козловський поділився, що під час служби на фронті до нього не було ніякого особливого ставлення.
- Водночас вже в листопаді Віталій перевівся до іншої військової частини, але подробиці про місце служби й посаду він не розголошував.