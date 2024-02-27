Під час служби в Збройних Силах, Віталій потрапив під обстріл у Донецькій області. Він розповів, як йому з побратимами вдалося вижити.

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Козловський поділився випадком з війни і згадав батька

Артист відверто розповів про свого покійного батька, з яким він мав хороші стосунки. Тато Козловського працював електриком та часто брав сина у робочі поїздки. Тож виконавець з теплотою згадав рідну людину. Водночас тато співака болісно переживав його конфлікт з продюсером Кондратюком, з яким він мав гучні чвари.

Батько був для мене справжнім другом. Він дуже мене любив, і коли в мене був конфлікт з Кондратюком, він завжди казав: "Сину, я не можу дивитися на те, як тебе вбивають, а я нічого не можу вдіяти,

– поділився він.

Батька Козловського не стало 3 роки тому. На 40-ий день після його смерті, артисту наснився сон, де він перебував у окопі. У сновидінні батько сказав Віталію не боятися. Через певний час після цього почалась війна.

Наснився сон, в якому я йду по глибокому окопу й виходжу у відкритий бліндаж без стелі. Зверху на мене дивиться батько і каже: "Сину, тобі не треба боятися, але тут зараз тобі не треба бути". Через півроку після цього сну почалася повномасштабна війна,

– зазначив виконавець.

За словами Віталія, була ситуація на фронті, коли ворог штурмував їхні позиції майже 3 години. І снаряди вибухали за кілька метрів від їхнього бліндажу. Уранці співак помітив, що навіть миші отримали контузії після обстрілів, а з тієї лісосмуги, де вони переховувались, майже нічого не залишилось.

По нас гатили 2,5 години з двох позицій, снаряди прилітали в семи метрах від нашого бліндажу. Навіть миші були контужені. Лісосмуга, в якій ми переховувалися, була як пустеля. Коли ми приїхали в сусіднє село на ротацію, хтось з хлопців згадав, що я співак і попросив заспівати мене,

– додав він.

Козловський вважає, що його ангелом-охоронцем у цій ситуації став саме тато. Адже у них залишився особливий зв'язок навіть після після того, як батько відійшов у вічність.

Коли Козловський пішов служити