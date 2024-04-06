Кондратюк все забрав, – Козловський приголомшив серйозними фінансовими проблемами

Український співак і військовий Віталій Козловський вже 10 років сплачує борг експродюсеру Ігорю Кондратюку за розірвання конракту. Артист поділився ситуацією, коли постійне стягування грошей екснаставником ледь не залишила Віталія без копійки на фронті.

За словами Козловського, він готовий сісти і віч-на-віч поговорити з Кондратюком. Однак, діалог не може відбутися, оскільки Ігор "не довіряє співаку".

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Яка ситуація залишила Козловського без копійки на фронті

Віталій чесно зізнався, що, перебуваючи на Донеччині в нього не вистачило грошей, щоб мінімально розрахуватися з побратимами за продукти. Чоловік відкрив гаманець, а там було пусто. Співак вважає постійне стягування коштів Кондратюком – аморальним.

Коли я був на Донеччині, і ми заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима. Коли я відкрив гаманець, і кажу: "пацани, у мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". У мене не лишилося нічого в той момент. Це для мене стало ударом, моєму гніву не було меж. Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Я думаю, це банальна помста, йому нічого я не винний, він це знає, але ніколи не зізнається,

– поділилася зірка.

До того ж артист наголосив, що все ж продовжує віддавати частину військової зарплати Кондратюку. Втім, моральний аспект ситуації співак залишає на совісті експродюсера.

Я інший, я змінився, у мене є син, родина, є заради кого жити, не думаю категоріями "Я", а думаю – "ми". Я б хотів закрити цю історію, в юридичному плані я не маю рації, тому я готовий все відшкодувати. А моральний аспект ситуації, нехай залишиться на його совісті,

– додав артист.

Інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн

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