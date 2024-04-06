По словам Козловского, он готов сесть и с глазу на глаз поговорить с Кондратюком. Однако, диалог не может состояться, поскольку Игорь "не доверяет певцу".
Не пропустите Впервые за 300 лет: принц Уильям станет монархом с необычной особенностью
Какая ситуация оставила Козловского без копейки на фронте
Виталий честно признался, что, находясь в Донецкой области у него не хватило денег, чтобы минимально рассчитаться с собратьями за продукты. Мужчина открыл кошелек, а там было пусто. Певец считает постоянное взимание средств Кондратюком – аморальным.
Когда я был в Донецкой области, и мы заехали в продуктовый магазин, на кассе мы должны были скинуться деньгами. Когда я открыл кошелек, говорю: "пацаны, у меня нет денег, у меня Кондратюк все забрал". У меня не осталось ничего в тот момент. Это для меня стало ударом, моему гневу не было предела. Этот человек сделал все, чтобы быть оторванным от реальности. Я думаю, это банальная месть, ему ничего я не должен, он это знает, но никогда не признается,
– поделилась звезда.
К тому же артист отметил, что все же продолжает отдавать часть военной зарплаты Кондратюку. Впрочем, моральный аспект ситуации певец оставляет на совести экс-продюсера.
Я другой, я изменился, у меня есть сын, семья, есть ради кого жить, не думаю категориями "Я", а думаю – "мы". Я бы хотел закрыть эту историю, в юридическом плане я не прав, поэтому я готов все возместить. А моральный аспект ситуации, пусть останется на его совести,
– добавил артист.
Интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн
Что известно о конфликте Козловского с Кондратюком
- В 2002 году экс-продюсер и певец познакомились на шоу "Караоке на Майдане", в котором артист участвовал. Позже, Виталий Козловский стал победителем первого сезона проекта "Шанс". С этого момента началось сотрудничество артиста с продюсером, которое длилось девять лет.
- В 2012 году певец прекращает сотрудничество с Игорем Кондратюком. В то же время все права на песни Виталия Козловского остаются у продюсера, поэтому исполнитель не имел права их исполнять. Сам же артист вопреки запрету еще некоторое время продолжал петь свои хиты, такие как "Шекспир", "Пинаколада", "Небо плачет".
- Поскольку права на песни принадлежат бывшему продюсеру, Игорь Кондратюк обвинил бывшего подопечного в нарушении авторского права и подал на него в суд. Как утверждает Кондратюк, певец должен выплатить ему немалую сумму средств.
- По словам Козловского, военный уже оплатил по решениям судов более одного миллиона гривен. Сейчас, по словам артиста, он должен выплатить еще два миллиона. Правда, у Кондратюка другая версия. Продюсер говорит, что с 2019 года Козловский уплатил ему почти 43 тысячи гривен долга, а это лишь 2% от суммы, которую он должен.