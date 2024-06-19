Герцог та герцогиня Единбурзькі сьогодні, 19 червня, святкують річницю шлюбу. 25 років тому вони побралися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

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Фотограф Крістофер Джелф опублікував новий портрет пари з нагоди їхнього свята. Подружжя позувало у саду свого маєтку в Бегшот-Парку, що розташоване у графстві Суррей.

Принц Едвард позував у блакитній сорочці у клітинку та коричневій накидці без рукавів. Він ніжно обіймав дружину, герцогиню Софі зі спини. Вона ж постала у білій смугастій кофтинці, штанах кольору хакі та гірчичному жакеті.



Герцог і герцогиня Единбурзькі / Фото з інстаграму Кріса Джелфа

Історія кохання герцога та герцогині Единбурзьких