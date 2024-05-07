Виявляється, брати з сестрою живуть не разом. Діти Кличка навчаються в різних країнах.

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Що Віталій Кличко розповів про своїх дітей

З'ясувалося, молодший син мера Києва зараз мешкає у США, старший – у Лондоні, а донька – у Нідерландах. Попри відстань, вони спілкуються з батьком за допомогою відеозв'язку.

Я намагаюся бути хорошим батьком, але діти потребують часу. І, відверто, я з дітьми провів не так багато часу, як потрібно. Спочатку – спортивна кар'єра, збори, змагання, далі – політика, яка забирає абсолютно весь час. Зараз війна, і тому, на жаль, не так багато уваги. Але мама взяла всі функції, які потрібно було,

– поділився політик.

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Що відомо про особисте життя Віталія Кличка