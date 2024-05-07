Виявляється, брати з сестрою живуть не разом. Діти Кличка навчаються в різних країнах.
Не пропустіть Alyona Alyona впала на сцені "Євробачення-2024" під час генеральної репетиції
Що Віталій Кличко розповів про своїх дітей
З'ясувалося, молодший син мера Києва зараз мешкає у США, старший – у Лондоні, а донька – у Нідерландах. Попри відстань, вони спілкуються з батьком за допомогою відеозв'язку.
Я намагаюся бути хорошим батьком, але діти потребують часу. І, відверто, я з дітьми провів не так багато часу, як потрібно. Спочатку – спортивна кар'єра, збори, змагання, далі – політика, яка забирає абсолютно весь час. Зараз війна, і тому, на жаль, не так багато уваги. Але мама взяла всі функції, які потрібно було,
– поділився політик.
"Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Віталія Кличка
- Мер Києва був одружений з моделлю Наталією Єгоровою. Пара побралася 26 квітня 1996 року.
- Водночас у серпні 2022 року стало відомо про їхній розрив, а шлюборозлучний процес завершився у грудні 2023 року, що ознаменувало кінець 25-річного шлюбу.
- Подружжя тривалий час жило в різних країнах, тож саме це вони називають причиною розлучення.