Оказывается, братья с сестрой живут не вместе. Дети Кличко учатся в разных странах.

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Что Виталий Кличко рассказал о своих детях

Выяснилось, младший сын мэра Киева сейчас живет в США, старший – в Лондоне, а дочь – в Нидерландах. Несмотря на расстояние, они общаются с отцом с помощью видеосвязи.

Я стараюсь быть хорошим отцом, но дети нуждаются во времени. И, откровенно, я с детьми провел не так много времени, как нужно. Сначала – спортивная карьера, сборы, соревнования, далее – политика, которая забирает абсолютно все время. Сейчас война, и поэтому, к сожалению, не так много внимания. Но мама взяла все функции, которые нужно было,

– поделился политик.

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Что известно о личной жизни Виталия Кличко