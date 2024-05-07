Оказывается, братья с сестрой живут не вместе. Дети Кличко учатся в разных странах.
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Что Виталий Кличко рассказал о своих детях
Выяснилось, младший сын мэра Киева сейчас живет в США, старший – в Лондоне, а дочь – в Нидерландах. Несмотря на расстояние, они общаются с отцом с помощью видеосвязи.
Я стараюсь быть хорошим отцом, но дети нуждаются во времени. И, откровенно, я с детьми провел не так много времени, как нужно. Сначала – спортивная карьера, сборы, соревнования, далее – политика, которая забирает абсолютно все время. Сейчас война, и поэтому, к сожалению, не так много внимания. Но мама взяла все функции, которые нужно было,
– поделился политик.
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Что известно о личной жизни Виталия Кличко
- Мэр Киева был женат на модели Наталье Егоровой. Пара поженилась 26 апреля 1996 года.
- В то же время в августе 2022 года стало известно об их разрыве, а бракоразводный процесс завершился в декабре 2023 года, что ознаменовало конец 25-летнего брака.
- Супруги долгое время жили в разных странах, поэтому именно это они называют причиной развода.