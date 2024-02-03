Цим номером артист відкрив запеклу боротьбу за право представляти Україну на пісенному конкурсі, який цього року відбудеться у Швеції, інформує 24 Канал.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

YAKTAK виступив у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

І це було феєрично! Ярослав наживо виконав трек, який напередодні розірвав тікток. 18-річний артист, який став справжнім музичним відкриттям 2023 року, з трьох років дивився Євробачення разом із мамою та мріяв, що одного разу він виступатиме на цій сцені.

Глядачам у залі енергійний виступ YAKTAK неабияк сподобався, що показали шалені аплодисменти, однак думки членів журі розділилися.

Джамала зазначила, що Lalala точно підходить для радіостанцій, але вона не впевнена, що це формат Євробачення.

зазначила, що Lalala точно підходить для радіостанцій, але вона не впевнена, що це формат Євробачення. Сергій Танчинець не приховує, що пісні Ярослава є в його плейлисті, однак щодо конкурсної композиції, то вважає, що необхідно попрацювати над подачею.

не приховує, що пісні Ярослава є в його плейлисті, однак щодо конкурсної композиції, то вважає, що необхідно попрацювати над подачею. Андрій Данилко приємно здивований молодим віком YAKTAK і зазначив, що у разі поразки не варто засмучуватися, адже це не останній Нацвідбір.

Давайте будемо єдиним світлом, щоб весь світ найближчим часом побачив нашу спільну перемогу. Слава Україні!

– звернувся до глядачів артист.

Виступ YAKTAK у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн