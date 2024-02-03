Цим номером артист відкрив запеклу боротьбу за право представляти Україну на пісенному конкурсі, який цього року відбудеться у Швеції, інформує 24 Канал.
До теми Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу
YAKTAK виступив у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
І це було феєрично! Ярослав наживо виконав трек, який напередодні розірвав тікток. 18-річний артист, який став справжнім музичним відкриттям 2023 року, з трьох років дивився Євробачення разом із мамою та мріяв, що одного разу він виступатиме на цій сцені.
Глядачам у залі енергійний виступ YAKTAK неабияк сподобався, що показали шалені аплодисменти, однак думки членів журі розділилися.
- Джамала зазначила, що Lalala точно підходить для радіостанцій, але вона не впевнена, що це формат Євробачення.
- Сергій Танчинець не приховує, що пісні Ярослава є в його плейлисті, однак щодо конкурсної композиції, то вважає, що необхідно попрацювати над подачею.
- Андрій Данилко приємно здивований молодим віком YAKTAK і зазначив, що у разі поразки не варто засмучуватися, адже це не останній Нацвідбір.
Давайте будемо єдиним світлом, щоб весь світ найближчим часом побачив нашу спільну перемогу. Слава Україні!
– звернувся до глядачів артист.
Виступ YAKTAK у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024: дивіться відео онлайн