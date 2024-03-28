У мережі знову завірусився сингл Ріанна "S&M", який вона зарелізила в далекому 2011 році. Юзери невпинно завантажують відео під ремікс хіта, що створив Joe Bermudez.

До слова Драматизм у кожному відео: тіктокери заполонили мережу роликами під трек "Люблю тебе"

Тіктокери публікують рілси, де енергійно рухаються під хіт Рірі. Це дало поштовх до справжнього танцювального батла, у якому юзери з усього світу демонструють свій хист.

Що відомо про трек "S&M" Ріанни

Сингл, який ввійшов до платівки Loud, схвально зустріли критики. Він відразу потрапив до чартів. Утім, із виходом скандального кліпу на пісню ситуація змінилася. Відео заборонили в 11 країнах світу через сексуалізацію, згадку про садомазохізм, іронічне висміювання представників ЗМІ та багачів. Та згодом пісня знову опинилася в хіт-парадах світу. Сингл "S&M" став вісімнадцятим хітом Ріанни, який досяг першої "десятки" американського чарту Billboard Hot 100.

Та на цьому курйози з відео не закінчилися. Через цей кліп на співачку планував подати позов до суду американський фотограф Девід Лашапель, який стверджував, що "S&M" є плагіатом на його роботу. Мовляв, Ріанна вкрала композицію, загальну ідею, відчуття і настрій, колір, декорації, костюми і освітлення його робіт.

Rihanna – S&M – дивитися онлайн кліп:

Окрім релізу самої пісні і кліпу, Рірі також випустила ремікс на композицію "S&M", який записала разом із Брітні Спірс.