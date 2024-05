alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Кілька місяців тому українці обрали свого представника на Євробаченні-2024. Саме дует артисток alyona alyona та Jerry Heil виступить у Мальме з піснею Teresa & Maria.

З піснею Teresa & Maria українські співачки виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться 7 травня у шведському місті Мальме, повідомляє Show 24.

Актуально Друга репетиція у Мальме: alyona alyona і Jerry Heil показали, як змінили образи для Євробачення

Які рядки закладені у конкурсну композицію Teresa & Maria – дізнавайтеся далі.

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн:

Текст представниць України на Євробаченні-2024

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя - петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

