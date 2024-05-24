Після операції не розмовляв: дружина Павліка поділилася деталями про самопочуття чоловіка
Джерело:Катерина Репяхова
Українському співаку Віктору Павліку провели складне хірургічне втручання на серці. Його дружина Катерина Репяхова розповіла деталі одужання артиста.
Зокрема, вона показала перші фото виконавця після операції. Також інфлюенсерка поділилася, коли Віктора Павліка перевели з реанімації.
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Як почувається Віктор Павлік після операції
Дружина артиста розповіла, що коли вперше прийшла в реанімацію до чоловіка, той ще не розмовляв, нічого не питав і навіть не виявляв радості побачити її. Однак згодом стан Павліка почав покращуватися. Завдяки стрімкому одужанню співака невдовзі перевели із реанімації у звичайну палату і вже через тиждень після операції він знову почав грати на гітарі.
Тепер нічого не загрожує життю. До 120,
– радісно наголосила блогерка.
Як Віктор Павлік почувається після операції на серці / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про операцію Віктора Павліка
- Артист страждав на вроджену ваду серця, яка призвела до виходу з ладу одного з клапанів. Ще в липні 2022 року лікарі наполегливо рекомендували Павліку зробити операцію із заміни клапана на штучний задля уникнення раптової смерті.
- І ось нещодавно виконавець успішно переніс це складне 4-годинне хірургічне втручання.
- Протягом 10 днів він перебував у лікарні, на деякий час серце артиста навіть зупинилося, і він був підключений до апарату штучного кровообігу.
- Після операції Павлік дві доби провів у реанімації та ще півдня був підключений до апарату штучної вентиляції легень.
- Водночас згодом співак пройшов реабілітацію та повернувся додому.