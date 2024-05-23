Дві доби в реанімації: 58-річний Віктор Павлік переніс складну операцію на серці
Джерело:Катерина Репяхова
Дружина Віктора Павліка поділилася, що її коханому зробили операцію на серці. Катерина у сльозах розповіла як усе це було.
Блогерка навіть показала кадри з операційної. З'ясувалося, що співак провів 2 дні в реанімації.
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Що Катерина Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка
Артист 10 днів лежав у лікарні, де йому робили хірургічне втручання протягом 4 годин. Стан співака був критичним – у нього навіть на пів години зупинилося серце. Весь цей час він перебував під апаратом штучного кровообігу.
Після операції Віктор Павлік дві доби провів у реанімації, а ще півдня був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лише зараз, за словами Репяхової, виконавець оговтався і почав проходити реабілітацію після складного хірургічного втручання.
Для мене це була вічність. Це були надскладні дні, які ми пережили разом,
– підкреслила Катерина.
Що відомо про стан здоров'я Віктора Павліка
- Артист страждає на вроджену ваду серця, яка з роками призвела до виходу з ладу одного з його серцевих клапанів. У липні 2022 року лікарі поставили діагноз та рекомендували терміново замінити клапан на штучний, оскільки є загроза раптової смерті.
- Спочатку співак планував зробити операцію восени 2022 року, однак згодом відмовився від неї. За словами його дружини, Павлік вирішив не оперуватися, оскільки почувався добре і не відчував проблем зі здоров'ям. Крім того, його 80-річна мати також має хворе серце, і артист сподівався прожити стільки ж, скільки й вона, без хірургічного втручання.
- На щастя, на початку травня з чоловіком зв'язались лікарі, які вмовили його зробити операцію.