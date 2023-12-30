Цікаво, що разом з нею додому завітає її коханий Кріс Сааведра. Нещодавно пара відсвяткувала п'яту річницю шлюбу.

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Міка Ньютон їде до України

Знаменитість опублікувала фото з аеропорту і зазначила, що їде в Україну, бо дуже скучила за домом.

До України. Я дуже скучила за своїм домом,

– написала під фото співачка.

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники були дуже раді, коли дізналися, що артистка повертається додому.

"Ласкаво просимо";

"Вау";

"Це прекрасна новина";

"Україна скучила за тобою теж";

"Ласкаво просимо додому";

"Юху".

Поїздка Міки Ньютон до України