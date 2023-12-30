Цікаво, що разом з нею додому завітає її коханий Кріс Сааведра. Нещодавно пара відсвяткувала п'яту річницю шлюбу.

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Міка Ньютон їде до України

Знаменитість опублікувала фото з аеропорту і зазначила, що їде в Україну, бо дуже скучила за домом.

До України. Я дуже скучила за своїм домом,
– написала під фото співачка.

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники були дуже раді, коли дізналися, що артистка повертається додому.

  • "Ласкаво просимо";
  • "Вау";
  • "Це прекрасна новина";
  • "Україна скучила за тобою теж";
  • "Ласкаво просимо додому";
  • "Юху".

Поїздка Міки Ньютон до України

  • Про свій довгоочікуваний приїзд виконавиця оголосила ще на початку місяця. Тоді вона зазначила, що це буде її перший візит за довгий час.
  • Примітно, що Міка вирушила у цю подорож не одна. Разом із нею буде її чоловік, американець Кріс Сааведра. Це буде його перша поїздка в Україну за останні вісім років.
  • Пара має дивовижні плани. Зокрема, вони планують відвідати Київ та Львів.