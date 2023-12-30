Цікаво, що разом з нею додому завітає її коханий Кріс Сааведра. Нещодавно пара відсвяткувала п'яту річницю шлюбу.
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Міка Ньютон їде до України
Знаменитість опублікувала фото з аеропорту і зазначила, що їде в Україну, бо дуже скучила за домом.
До України. Я дуже скучила за своїм домом,
– написала під фото співачка.
Реакція мережі
У коментарях під дописом шанувальники були дуже раді, коли дізналися, що артистка повертається додому.
- "Ласкаво просимо";
- "Вау";
- "Це прекрасна новина";
- "Україна скучила за тобою теж";
- "Ласкаво просимо додому";
- "Юху".
Поїздка Міки Ньютон до України
- Про свій довгоочікуваний приїзд виконавиця оголосила ще на початку місяця. Тоді вона зазначила, що це буде її перший візит за довгий час.
- Примітно, що Міка вирушила у цю подорож не одна. Разом із нею буде її чоловік, американець Кріс Сааведра. Це буде його перша поїздка в Україну за останні вісім років.
- Пара має дивовижні плани. Зокрема, вони планують відвідати Київ та Львів.