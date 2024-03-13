Шлюб з французом не став на заваді: Вікторія Маремуха закрутила роман з колегою
Джерело:"У ліжку"
Акторка і блогерка Вікторія Маремуха зізналася про роман. Вона закрутила нові стосунки, хоч перебуває у шлюбі з чоловіком.
Блогерка Вікторія Маремуха зізналася, що у неї кілька разів виникали романтичні почуття на знімальному майданчику. Тоді у неї була перерва з іноземцем Луї.
До слова Це свинство, – Надія Матвєєва не захотіла говорити про бойфренда та посварилась з журналісткою
Вікторія Маремуха про новий роман з колегою
"Було (кохання на знімальному майданчику, – Show 24), але воно якось проявилося вже через декілька років після зйомок. Це сталося, коли у мене була перерва з чоловіком", – згадала Вікторія.
Тепер акторка закрутила новий роман з колегою, разом із яким вона працює над майбутнім фільмом. Чоловік навіть запросив її на зустріч, хоч побоюється, що може закохатися у Вікторію.
Зараз у мене дружба і стосунки з колегою-актором. І в ліжку, і поза ліжком. Нам зараз так цікаво проводити час, якось так склалося, що цікаво бачитися. Він мене нещодавно запросив на побачення,
– розповіла Маремуха.
Блогерка додала, що теж може закохуватися в інших чоловіків, бо дуже велелюбна. Але для неї існує лише одна любов – це її чоловік. Вона не зарікається, що теж може втратити голову від нового кохання: в такому разі доведеться розлучитися з чоловіком.
Марічка Довбенко на допрем'єрному показі фільму: дивіться відео онлайн
Вільні стосунки Маремухи з чоловіком
- Влітку 2021 року Вікторія Маремуха вийшла заміж за французького бізнесмена Луї. Наступного року у вересні в них народився син. Водночас пара практикує вільні стосунки: вони дозволяють одне одному короткотривалі романи на стороні.
- Вікторія Маремуха розповідала, що їй комфортно з чоловіком, у них хороший секс, але в неї багато енергії. Тому готова ділитися з любов'ю іншими чоловіками. Блогерка ділилася, що їй подобається пристрасть та адреналін, які відчуває у романах.
- Раніше пара перебувала у традиційних стосунках. Але Луї зрадив, тому він і Вікторія вирішили піти до психолога, після чого змінили формат.