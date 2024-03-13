Телеведуча Надія Матвєєва відвідала презентацію книжки "Цвіти!" Олі Цибульської. Даючи коментарі журналістці Наталії Тур, вона відмовилась говорити про сина й чоловіка.

До слова Знову зробила це, – Аліна Гросу підігріла чутки про другий шлюб романтичним відео

Надія Матвєєва не захотіла говорити про чоловіка і сина

Журналістка запитала у ведучої, чи підтримала сина, який начебто записався до лав Збройних сил України. Дівчина сказала, що побачила цю інформацію у мережі.

Неправильна інформація у вас стосовно цього. Я не знаю, де ви її взяли. Наступне запитання,

– двічі сказала Надія Матвєєва.

Після цього Наталія Тур почала запитувати ведучу про критику через стосунки з молодшим від неї бойфрендом. Надія спробувала відібрати мікрофон у журналістки і сказала: "До побачення". Вона відійшла від Наталії, але згодом повернулась.

"Це таке свинство", – заявила Матвєєва. Ведуча дорікнула журналістці через те, що та мала запитувати лише про захід. У цей момент до Надії підійшов молодий чоловік та відвів її від камер.



Надія Матвєєва посварилась з журналісткою / Кадр з відео

Що відомо про сина й чоловіка ведучої