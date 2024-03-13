Телеведуча Надія Матвєєва відвідала презентацію книжки "Цвіти!" Олі Цибульської. Даючи коментарі журналістці Наталії Тур, вона відмовилась говорити про сина й чоловіка.
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Надія Матвєєва не захотіла говорити про чоловіка і сина
Журналістка запитала у ведучої, чи підтримала сина, який начебто записався до лав Збройних сил України. Дівчина сказала, що побачила цю інформацію у мережі.
Неправильна інформація у вас стосовно цього. Я не знаю, де ви її взяли. Наступне запитання,
– двічі сказала Надія Матвєєва.
Після цього Наталія Тур почала запитувати ведучу про критику через стосунки з молодшим від неї бойфрендом. Надія спробувала відібрати мікрофон у журналістки і сказала: "До побачення". Вона відійшла від Наталії, але згодом повернулась.
"Це таке свинство", – заявила Матвєєва. Ведуча дорікнула журналістці через те, що та мала запитувати лише про захід. У цей момент до Надії підійшов молодий чоловік та відвів її від камер.
Надія Матвєєва посварилась з журналісткою / Кадр з відео
Що відомо про сина й чоловіка ведучої
- 27-річний Владислав – єдиний син Надії Матвєєвої. Він збирався йти у тероборону на початку повномасштабного вторгнення, а згодом повідомив мамі, що хоче бути на передовій. Вона тоді розповідала, що не стала відмовляти сина. Та невідомо, чи справді Владислав зараз у Силах Оборони.
- Щодо молодшого бойфренда, Надія Матвєєва часто, але лаконічно розповідає про стосунки. Він молодший від ведучої на 20 років. За її словами, чоловік також має дітей, але є непублічною особою. Пара ще не заручена, але домовленості про одруження вже формуються.
- Зірку й справді критикували через згадки про коханого. Якось Надії дорікнули, що їй варто менше говорити про чоловіка, бо він ведучій як син. Та вона лаконічно відповідала на подібні коментарі.