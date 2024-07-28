Шрами прикрашають, – Віктор Розовий показав, який вигляд має після поранення голови на фронті
Джерело:Віктор Розовий
Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий на передовій отримав осколкове поранення голови. Як наслідок, він переніс тяжку операцію.
Тепер чоловік показав свої шрами. До того ж він поділився світлиною з медиком, якого називає своїм рятівником.
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Віктор Розовий продемонстрував, який вигляд зараз має його череп.
Шрами прикрашають чоловіка, а шрами від трепанації?,
– іронічно зазначив військовий.
Віктор Розовий показав фото черепа після трепанації / Скриншот з інстаграм-сторіс
Він також показав фото з бойовим медиком, відомим під позивним "Патрік". Саме він свого часу врятував життя Віктору Розовому.
Патріку, вітаю з Днем медика. Не знаю, чи ти позиціонуєш себе медиком, але ти точно один з найважливіших медиків в моєму житті. Дякую, що врятував,
– наголосив артист.
Віктор Розовий показав медика, який врятував йому життя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я Віктора Розового
- Учасник "Ліги сміху" та захисник України отримав важке осколкове поранення під час виконання бойового завдання на фронті.
- Після цього Розовий переніс складну операцію. Протягом двох тижнів він перебував у критичному стані під постійним наглядом нейрохірургів та медичного персоналу. На щастя, боєць зміг вийти з коми і його стан почав покращуватися.
- За словами Ольги, дружини Віктора, наразі він проходить лікування в Україні. Подальші плани включають реабілітацію за кордоном, але для цього потрібен дозвіл лікарів на транспортування пацієнта.