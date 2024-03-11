Зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий відгуляв весілля: перші кадри молодят зі свята

Після того, як актор та військовий Віктор Розовий поділився радісною звісткою про одруження, його новоспечена дружина опублікувала ніжні кадрами з їхнього весілля. Зокрема, вона показала, як пройшла перша зустріч молодят.

Крім того, в мережі з'явилися й інші світлини молодого подружжя. Завдяки цьому з'ясувалося, який вигляд мали наречені, й хто став ведучим на весіллі.

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Як пройшло весілля Віктора Розового

Для святкування актор "Ліги сміху" підібрав чорний смокінг від українського чоловічого бренду Andreas Moskin та білу сорочку. Свій образ він доповнив ніжно-рожевою краваткою-метеликом, яка гармоніювала з букетом нареченої. Віктор завершив аутфіт чорними туфлями.

Водночас його дружина Ольга одягнула білосніжне весільне плаття від CRYSTAL в стилі Голлівуд з рукавичками та чокером. Золоті прикраси й підбори-човники вдало доповнили look. До того ж вона зробила легкий нюдовий макіяж і елегантно вклала волосся.

Відомо, що серед ведучих свята був знаменитий гуморист Ігор Ласточкін.



Ігор Ласточкін став ведучим весілля Віктора Розового / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що цікаво, на весілля навіть завітав пес Патрон. Щоправда, він був не зовсім справжнім.



На весіллі у Віктора Розового був пес Патрон / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Віктора Розового