Блогерка пояснила: чоловік сподівався, що розлучення налякає Катерину й вона передумає змінювати свою зовнішність. Втім, це не спрацювало.

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Чому пластичні операції Репяхової ледь не стали приводом для розлучення

Катерина розповіла, що Віктор Павлік був проти будь-яких маніпуляції із зовнішністю коханої.

Колись він мені казав, якщо зробиш те чи те, то я розведуся… Ну не розводиться, ясна справа. Він думав, що це буде працювати, але не працює,

– зазначила інфлюенсерка.

Водночас вона зауважила, що перед тим, як зробити якусь пластичну операцію, вона довго морально готує партнера. Проте підкреслила, що не радиться з ним, а просто ставить перед фактом.

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Які пластичні операції робила Катерина Репяхова