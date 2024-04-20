Блогер объяснила: муж надеялся, что развод напугает Екатерину и она передумает менять свою внешность. Впрочем, это не сработало.

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Почему пластические операции Репяховой едва не стали поводом для развода

Екатерина рассказала, что Виктор Павлик был против любых манипуляции с внешностью любимой.

Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или то, то я разведусь... Ну не разводится, понятное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает,
– отметила инфлюенсер.

В то же время она отметила, что перед тем, как сделать какую-то пластическую операцию, она долго морально готовит партнера. Однако подчеркнула, что не советуется с ним, а просто ставит перед фактом.

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Какие пластические операции делала Екатерина Репяхова

  • В марте прошлого года блогерша сделала ринопластику стоимостью 3520 евро (эквивалент более 140 тысяч гривен) и септопластику за 1100 евро (44 тысячи гривен).
  • К тому же известно, что она делала липофилинг подбородка для коррекции лица с помощью жировой ткани с ее живота и увеличивала губы.
  • В 29 лет звездная жена впервые прибегла к уколам красоты. Блогерше вкололи ботокс в лоб, между бровями и вокруг глаз.
  • Кроме того, недавно инфлюенсер перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
  • Екатерина также хочет сделать себе маммопластику.