Блогер объяснила: муж надеялся, что развод напугает Екатерину и она передумает менять свою внешность. Впрочем, это не сработало.
Не пропустите Загадочная Klavdia Petrivna впервые вживую спела на сцене: как выглядит артистка
Почему пластические операции Репяховой едва не стали поводом для развода
Екатерина рассказала, что Виктор Павлик был против любых манипуляции с внешностью любимой.
Когда-то он мне говорил, если сделаешь то или то, то я разведусь... Ну не разводится, понятное дело. Он думал, что это будет работать, но не работает,
– отметила инфлюенсер.
В то же время она отметила, что перед тем, как сделать какую-то пластическую операцию, она долго морально готовит партнера. Однако подчеркнула, что не советуется с ним, а просто ставит перед фактом.
Новый выпуск "ЖВЛ": смотрите видео онлайн
Какие пластические операции делала Екатерина Репяхова
- В марте прошлого года блогерша сделала ринопластику стоимостью 3520 евро (эквивалент более 140 тысяч гривен) и септопластику за 1100 евро (44 тысячи гривен).
- К тому же известно, что она делала липофилинг подбородка для коррекции лица с помощью жировой ткани с ее живота и увеличивала губы.
- В 29 лет звездная жена впервые прибегла к уколам красоты. Блогерше вкололи ботокс в лоб, между бровями и вокруг глаз.
- Кроме того, недавно инфлюенсер перенесла пластику и лечение эрозии шейки матки.
- Екатерина также хочет сделать себе маммопластику.