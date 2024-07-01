Віталій Салій здобув популярність завдяки своїм ролям у численних російських проєктах. Однак після початку повномасштабного вторгнення актор припинив таку співпрацю. Тривалий час чоловік перебував у стосунках з Анною, але тепер повідомив, що їхні шляхи розійшлись.

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Віталій опублікував в інстаграмі допис, де коротко й лаконічно повідомив шанувальників про зміни в особистому житті.

Історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи все одно завжди перетинатимуться в один шлях – шлях нашого сина Данила. Тож, крокуємо далі,

– написав актор.

Анна у відповідь також виклала допис із фотографіями з Віталієм і пообіцяла написати книгу.

"Я напишу книгу про нас, обіцяю! Коли побачила тебе на сцені, то відразу зрозуміла, що ти мій чоловік! Як ми перехрещували літаки, що злітали, і плакали в різних аеропортах світу, тому що нас розривало, один від одного… Як Данило, двох тижнів від народження, вже летів у літаку, як ми знімалися в різних проєктах... як бігли один до одного, щоб побути разом, проривалися не дивлячись ні на що… Як ти зробив мені пропозицію, на даху висотки, і грала прекрасна скрипалька... Завжди буду любити тебе, і наші десять років... Ми одружилися відразу, і для нас не було перешкод, не дивлячись на те, що вони були... Наша історія велика! Ми ще багатьом допоможемо, розповівши про неї... Як чоловік з жінкою, на нас чекають різні шляхи, і це прекрасно! Люблю нас, відпускаю нас! Вперед, і назавжди! Погнали!", – написала Араф'єва.

Ніхто із пари так і не розповів причину, яка спонукала до прийняття такого важкого рішення.

Нагадаємо, що у 2017 році в подружжя народився первісток. Віталій розповідав, що батьківство допомогло йому позбутися внутрішнього відчуття "дорослої цинічної людини".

Що відомо про Віталія Салія