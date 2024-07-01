Виталий Салий получил известность благодаря своим ролям в многочисленных российских проектах. Однако после начала полномасштабного вторжения актер прекратил такое сотрудничество. Долгое время мужчина находился в отношениях с Анной, но теперь сообщил, что их пути разошлись.

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Виталий опубликовал в инстаграме сообщение, где коротко и лаконично сообщил поклонникам об изменениях в личной жизни.

История нашей пары закончилась. Спасибо тебе за все невероятное, настоящее и прекрасное, что было. И наши пути все равно всегда будут пересекаться в один путь – путь нашего сына Даниила. Поэтому, шагаем дальше, – написал актер.

Анна в ответ также выложила сообщение с фотографиями с Виталием и пообещала написать книгу.

"Я напишу книгу о нас, обещаю! Когда увидела тебя на сцене, то сразу поняла, что ты мой муж! Как мы перекрещивали самолеты, взлетавшие, и плакали в разных аэропортах мира, потому что нас разрывало, друг от друга... Как Даниил, двух недель от рождения, уже летел в самолете, как мы снимались в разных проектах....как бежали друг к другу, чтобы побыть вместе, прорывались не смотря ни на что... Как ты сделал мне предложение, на крыше высотки, и играла прекрасная скрипачка... Всегда буду любить тебя, и наши десять лет... Мы поженились сразу, и для нас не было преград, не смотря на то, что они были... Наша история большая! Мы еще многим поможем, рассказав о ней... Как мужчина с женщиной, нас ждут разные пути, и это прекрасно! Люблю нас, отпускаю нас! Вперед, и навсегда! Погнали!", – написала Арафьева.

Никто из пары так и не рассказал причину, которая побудила к принятию такого тяжелого решения.

Напомним, что в 2017 году у супругов родился первенец. Виталий рассказывал, что отцовство помогло ему избавиться от внутреннего ощущения "взрослого циничного человека".

Что известно о Виталии Салии