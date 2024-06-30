За словами Христини, вона залишається чесною у своїй творчості. Виконавиця запевнила, що про особисте життя говорить через кліпи.

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Прихильники вважають, що нова відеоробота оповідає історію кохання Соловій і Жадана. Ба більше, ліричний герой роботи своїм стилем і зачіскою нагадав письменника. Остаточно переконала фанатів співачки поява у кліпі підвіски зі спільної пісні ексзакоханих "Серце".

У відповідь на припущення шанувальників, артистка зазначила, що у всіх своїх відеороботах залишає простір для фантазій.

"Люди ж це люблять, люблять загадку, трошечки додумати", – зізналася виконавиця.

До того ж Христина підкреслила, що є відкритою у своїй творчості та нічого не приховує. Тому, якщо прихильникам цікаве особисте життя співачки, то їм варто присвятити час перегляду відеоробіт і прослуховуванню її треків.

Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи й слухайте мої пісні,

– додала Соловій.

Водночас кліп має розповісти детальніше про історію кохання, яке закінчилося, але лишило глибокий слід на серці.

Христина Соловій про новий кліп: дивіться відео онлайн

Цікаво, що Сергій Жадан лаконічно висловився про "Камертон". Він зауважив, що "пісня хороша".



Реакція Сергія Жадана на пісню Христини Соловій / Скриншот з фейсбуку письменника

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