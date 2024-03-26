Отож соціальну мережу підривають кумедні відео з милим котиком, який танцює під хіт Arash "Donya", котрий знову неочікувано опинився на піку популярності. І інтернет шаленіє від цього тренду.

До слова Ремікс хіта нульових репера Usher підкорив тікток: юзери знімають тисячі танців під нього

Сингл "Donya" став хітом у тікток

Юзери активно знімають ролики, де мила чотирилапа тваринка відривається під трек зі східними мотивами. Супроводжують відео веселі написи, які миттєво розлітаються на меми.

Так, тіктокери під трек "Donya", якому вже, на хвилиночку 16 років, жартують про сімейне життя, воєнні умови й навіть про те, що в Дії тепер можна знайти свої освітні документи.

У чому успіх треку "Donya"

До слова, трек "Donya" став доленосним для співака. Саме він приніс йому світову славу. Реліз відбувся у 2008 році і став подією музичного масштабу. Сингл відразу очолив хітпаради в різних країнах світу. А сам кліп на трек досяг відмітки в 2 мільйони переглядів на ютюбі.

За сюжетом, дія у відео відбувається в одному з нічних клубів Токіо, у якому двоє японців співають ще один не менш відомий хіт Arash "Bora Bora". Цієї миті до закладу заходить і сам виконавець, який відразу стає об'єктом бажань усіх дівчат.

Arash – "Bora Bora" – дивитися онлайн кліп: