Итак, социальную сеть подрывают забавные видео с милым котиком, который танцует под хит Arash "Donya", который снова неожиданно оказался на пике популярности. И интернет сходит с ума от этого тренда.

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Сингл "Donya" стал хитом в тикток

Юзеры активно снимают ролики, где милая четвероногая зверушка отрывается под трек с восточными мотивами. Сопровождают видео веселые надписи, которые мгновенно разлетаются на мемы.

Так, тиктокеры под трек "Donya", которому уже, на минуточку 16 лет, шутят о семейной жизни, военных условиях и даже о том, что в Дії теперь можно найти свои образовательные документы.

В чем успех трека "Donya"

К слову, трек "Donya" стал судьбоносным для певца. Именно он принес ему мировую славу. Релиз состоялся в 2008 году и стал событием музыкального масштаба. Сингл сразу возглавил хитпарады в разных странах мира. А сам клип на трек достиг отметки в 2 миллиона просмотров на ютюбе.

По сюжету, действие в видео происходит в одном из ночных клубов Токио, в котором двое японцев поют еще один не менее известный хит Arash "Bora Bora". В этот момент в заведение заходит и сам исполнитель, который сразу становится объектом желаний всех девушек.

Arash – "Bora Bora" – смотреть онлайн клип: