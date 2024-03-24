Тікток відроджує давно забуті пісні, які колись розривали танцмайданчики. Серед них – трек Usher "Yeah!", який нереально швидко набирає популярності в мережі.

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Нова хвиля популярності хіта "Yeah!" у тікток

Юзери діляться запальними відео під стильний ремікс хіта "Yeah!" американського хіп-хоп виконавця Usher.

Отож тіктокери активно записують різні ролики: хтось кумедно розігрує життєві історії, інші вражають своїми танцювальними можливостями у стилі нульових. Фоловери майстерно відтворюють хореографію співака з кліпу. І виходить у них дійсно добре.

У мережі вірусяться понад 18 тисяч подібних роликів.

Що відомо про трек "Yeah!" Usher

Сингл "Yeah!" Usher випустив у 2004 році. Він написаний у жанрі Crunk B, що об'єднує в собі crunk і RB.

Трек потрапив до четвертої студійної платівки репера Confessions. Відразу після релізу на "Yeah!" чекав колосальний успіх.

Пісня протрималася 12 тижнів на першій сходинці чарту Billboard Hot 100 і була сертифікована "платиновою" Асоціацією звукозаписної індустрії Америки (RIAA). Сингл також було номіновано на Греммі в 2005 році як найкращий запис року.

Сама ж пісня розповідає про невинний флірт хлопця з дівчиною у нічному клубі.

Usher – Yeah! – дивитися онлайн кліп: