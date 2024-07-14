Українка відреагувала на хейт за розкішне весілля, на якому виступили Галкін і Монатік

Днями відбулося гучне весілля українки Ангеліни Терської в Італії, яке викликало багато галасу в мережі. А все через присутність російського ведучого Максима Галкіна та співака Монатіка.

Артиста одразу захейтили в мережі, через що пресслужбі виконавця довелося пояснити його появу на весіллі. Як повідомила команда Монатіка, співак приєднався до святкування перед благодійним концертом у Лімасолі, щоб "примножити збір" для ЗСУ.

Не пропустіть Танці Монатіка та "Одна калина" від Галкіна: українці зіграли пишне весілля на російській віллі

Тепер наречена Ангеліна Терська вирішила висловитися стосовно свого скандального весілля. Вона запевнила, що з чоловіком не є держслужбовцем, зіркою чи блогеркою. Ба більше, подружжя не живе в Україні, але планує повернутися. Водночас пара активно долучається до зборів для військових та засуджує війну з Росією.

"Так, які до нас питання?" – звернулася Ангеліна до користувачів.



Ангеліна Терська про своє гучне весілля / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом стало відомо, що барабанницю гурту Renie Cares Катерину Багінську, яка виступала в бенді Монатіка на весіллі, виключили зі складу колективу. За словами солістки Ірини Панчук, виступи українців з росіянами на одній сцені "не мають бути нормою". Вокалістка висловила обурення команді Монатіка та нерозуміння її вчинків. Водночас саундпродюсер гурту Олександр Мусевич підтримав позицію засновниці колективу. Він запевнив, що знав про відсутність бажання Катерини співпрацювати з росіянами.

Що відомо про скандальне весілля в Італії