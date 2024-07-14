Артиста сразу захейтили в сети, из-за чего пресс-службе исполнителя пришлось объяснить его появление на свадьбе. Как сообщила команда Монатика, певец присоединился к празднованию перед благотворительным концертом в Лимассоле, чтобы "приумножить сбор" для ВСУ.
Не пропустите Танцы Монатика и "Одна калина" от Галкина: украинцы сыграли пышную свадьбу на российской вилле
Теперь невеста Ангелина Терская решила высказаться относительно своей скандальной свадьбы. Она заверила, что с мужем не является госслужащим, звездой или блогером. Более того, супруги не живут в Украине, но планируют вернуться. В то же время пара активно присоединяется к сборам для военных и осуждает войну с Россией.
"Так, какие к нам вопросы?" – обратилась Ангелина к пользователям.
Ангелина Терская о своей громкой свадьбе / Скриншот из инстаграм-сторис
Впоследствии стало известно, что барабанщицу группы Renie Cares Екатерину Багинскую, выступавшую в бэнде Монатика на свадьбе, исключили из состава коллектива. По словам солистки Ирины Панчук, выступления украинцев с россиянами на одной сцене "не должны быть нормой". Вокалистка выразила возмущение команде Монатика и непонимание ее поступков. В то же время саундпродюсер группы Александр Мусевич поддержал позицию основательницы коллектива. Он заверил, что знал об отсутствии желания Екатерины сотрудничать с россиянами.
Что известно о скандальной свадьбе в Италии
- 10 июля, украинская пара сыграла роскошную свадьбу на берегу итальянского озера Комо. На мероприятии выступали Монатик и российский юморист Максим Галкин.
- Комик читал стихотворение со словами "паляниця", "клубника" и исполнял украинские песни: "Одну калину" Софии Ротару, "Золото Карпат" Степана Гиги", "Смереку" Любомира Якима. Все слова артиста сопровождались громкими аплодисментами зрителей.
- В то же время Монатик пел свои самые популярные треки в основном на украинском языке. Впрочем, в BespaLOVmedia отметили, что трек "Кружит" звучал на русском.
- По подсчетам "Высокого Замка", свадьба обошлась украинцам примерно в миллион евро. Интересно, что празднование проходило на вилле Балбяно, которой владеют российские бизнесмены.
- Гонорар Максима Галкина составляет примерно 100 тысяч евро, тогда как гонорар Монатика – ориентировочно 20 – 30 тысяч долларов.