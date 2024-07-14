Артиста сразу захейтили в сети, из-за чего пресс-службе исполнителя пришлось объяснить его появление на свадьбе. Как сообщила команда Монатика, певец присоединился к празднованию перед благотворительным концертом в Лимассоле, чтобы "приумножить сбор" для ВСУ.

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Теперь невеста Ангелина Терская решила высказаться относительно своей скандальной свадьбы. Она заверила, что с мужем не является госслужащим, звездой или блогером. Более того, супруги не живут в Украине, но планируют вернуться. В то же время пара активно присоединяется к сборам для военных и осуждает войну с Россией.

"Так, какие к нам вопросы?" – обратилась Ангелина к пользователям.



Ангелина Терская о своей громкой свадьбе / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии стало известно, что барабанщицу группы Renie Cares Екатерину Багинскую, выступавшую в бэнде Монатика на свадьбе, исключили из состава коллектива. По словам солистки Ирины Панчук, выступления украинцев с россиянами на одной сцене "не должны быть нормой". Вокалистка выразила возмущение команде Монатика и непонимание ее поступков. В то же время саундпродюсер группы Александр Мусевич поддержал позицию основательницы коллектива. Он заверил, что знал об отсутствии желания Екатерины сотрудничать с россиянами.

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