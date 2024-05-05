Навіть неможливе можливе, – Олена Зеленська розчулила чуттєвим привітанням з Великоднем

5 травня українці по всій країні відзначають радісне свято Воскресіння Христового. З нагоди цього свята Олена Зеленська звернулася до українського народу.

Перша леді написала зворушливе привітання для усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди. Вона підкреслила, що навіть неможливе можливе.

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Як Олена Зеленська привітала українців зі святом

Дружина президента України виставила картинку зі Світлим Великоднем.

Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день,

– зазначила під публікацією перша леді.

Як Олена Зеленська привітала українців минулого року

Торік дружина Володимира Зеленського також поділилася картинкою-привітанням та зворушливим підписом.

"Яким би важким не був шлях,

Які б випробування не поставали на ньому,

Для тих, хто не опускає рук

У боротьбі за правду,

Обов’язково настає цей день.

День, коли світло перемагає", – підкреслила тоді перша леді.