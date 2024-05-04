До того ж подружжя показало, чим займається напередодні Христового Воскресіння. Так, Катерина та Юрій увесь час проводять з дітьми.

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Як Осадча і Горбунов готуються до Великодня

Телеведуча у своїх соцмережах опублікувала кадри, на яких розвиває дрібну моторику дворічного сина Данила. Хлопчик грається з камінцями, чому радіє Катерина.

Скільки б іграшок не було, а пляшка з камінцями найцікавіша,
– поділилася знаменитість.

Катерина Осадча грається з сином Данилом
Катерина Осадча грається з сином Данилом / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж Осадча розповіла про плани щодо святкування Великодня. У суботу ввечері подружжя піде до церкви святити паски, а потім збереться разом з родиною за столом. Телеведуча рада таким моментам сімейних зустрічей.

Телеведуча про плани підготовки до Великодня
Телеведуча про плани підготовки до Великодня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Осадча про святкування Великодня
Осадча про святкування Великодня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Юрій Горбунов показав шанувальникам як проводить час з сином Іваном в очікуванні свята. Так, шоумен поділився, що перебуває з хлопчиком на рибалці.

Юрій Горбунов з сином Іваном
Юрій Горбунов з сином Іваном / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про подружжя Осадчої та Горбунова

  • Майбутня пара познайомилася у 2014 році на шоу "Голос діти".
  • У 2017 році закохані одружилися.
  • Зараз зірки виховують двох синів – Івана та Данила.
  • Водночас у пари є діти від перших шлюбів. Так, Осадча має сина Іллю, а Горбунов – названу доньку Ксенію.