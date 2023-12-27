Наразі невідомо, що буде з квитками, які встигли придбати. Ймовірно, гостям, які планували відвідати захід, повернуть ваучери, які можна буде обміняти на квитки на інші події.

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"Квартал 95" скасував концерт в Буковелі

14 грудня на інстаграм-сторінці студії з'явився допис, де повідомлялося про початок благодійного туру "Вечірнього Кварталу", який складався з концертів у восьми містах. Завершальним мав бути виступ у Буковелі, що був запланований на 27 грудня.

У дописі також зазначалося, що всі концерти будуть благодійними, а частину коштів від продажу квитків перерахують на допомогу ЗСУ.



"Вечірній Квартал" оголосив про початок туру / Скриншот інстаграм-сторінки студії

На сайті KARABAS зазначалося, що квитки коштують від 1199 до 2499 гривень. Наразі можна придбати квитки лише на концерт "Кварталу 95" в Одесі, який запланований на 1 квітня 2024 року.



"Вечірній Квартал" скасував концерт в Буковелі / Скриншот сайту KARABAS

Самі учасники "Кварталу" ніяк не коментують скасування концерту у Буковелі. Соцмережі студії також мовчать. Однак у коментарях під дописом про початок туру користувачі мережі не приховують свого обурення.

"27 грудня в Буковелі? Ну авжеж, не в Дніпрі ж Новий рік зустрічати".

"Буковель не забули".

"Краще на фронт. Хлопцям треба заміна і допомога, а не концерти".

"Краще б під Авдіївкою дали концерт".

Та були й ті користувачі мережі, які підтримали акторів та раді концертам.

"Респект, друзі. Ви найкращі!"

"Хлопці, не звертайте уваги. Терпіння вам. Робіть, що ви робите. Дуже гарно, що дасте концерт у Буковелі. Хай там хоча б так задонатять на ЗСУ. Треба ціну на квитки поставити вищу".

"Якщо є робота, це добре для України. Потрохи почне підійматися економіка, яка дуже потрібна нашій державі. І допомога ЗСУ це супер, ви класні".

Коментарі під дописом "Вечірнього Кварталу" / Скриншоти з інстаграм-сторінки студії

У Буковелі мала виступити акторка, яка замінила Олену Кравець

Після початку повномасштабної війни "Вечірній Квартал" об'єднався з "Жіночим Кварталом", однак тепер стало відомо, що студія повертається до звичного формату – на сцені виступатимуть 8 чоловіків та 1 жінка.

Олену Кравець замінила акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Гатун. Саме вона їздила з колегами у благодійному святковому турі та мала виступити в Буковелі.