Певец родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы сегодняшней Хмельницкой области. От отца сыну передалась любовь к творчеству, ведь глава семейства был регентом церковного хора. В школьные годы был активным участником художественной самодеятельности. Подробнее о биографии Василия Зинкевича и где он сейчас – читайте в материале Show 24.

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Жизненный путь и творчество

После армии Зинкевич приехал в Вижницу, чтобы закончить обучение в художественном училище прикладного искусства. В то время юноше удалось стать художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина". Кроме постановок номеров, человек еще и занимался пошивом сценических костюмов. Чтобы понять насколько талантливым Зинкевич был в модельерстве, то отметим, что его костюмы даже экспонировались в Париже.

Василий Зинкевич / Фото из открытых источников

Впоследствии Зинкевич начал учиться пению в школе Левка Дутковского. Последний – как раз искал исполнителя песни "Снежинки падают" для Черновицкого телевидения, которая должна была звучать в новогоднюю ночь. Пригласив на пробы своего ученика, пришлось записать несколько дублей, однако приняли решение, что Зинкевич не подходит.

Тогда на пробы пригласили Владимира Ивасюка, который сразу очаровал своим исполнением. Юный Василий решил так просто не сдаваться и попросил еще один дубль, в который он вложил всю душу и талант.

Василий Зинкевич и ВИА "Смерічка" – "Снежинки падают": смотреть видео онлайн

После этого Зинкевич стал первым солистом-мужчиной в женском коллективе ВИА. Впоследствии к коллективу присоединяется Назарий Яремчук, и образуется легендарное трио, которое спело "Червону руту" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971".

Зинкевич, Яремчук, Ивасюк – Червона рута: смотрите видео онлайн

Это выступление принесло мужчинам и коллективу ВИА "Смерічка" бешеную популярность на весь Советский Союз.

В том же году вышел первый украинский телемюзикл "Червона рута". История вращалась вокруг героев Оксаны (роль исполнила София Ротару) и Бориса (роль исполнил Василий Зинкевич), которые случайно познакомились в поезде.

Василий Зинкевич и София Ротару в мюзикле "Червона рута" / Фото издания "Збруч"

Несмотря на активную деятельность в певческой сфере жизни, Зинкевич не забыл и о дизайне. Он вместе с Аллой Дутковской создали коллекцию "Горянка" для солистов "Смерічки".

ВИА "Смерічка", Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и Левко Дутковский в костюмах комплекта "Горянка" / Фото Roduna.org

После выхода в свет телемюзикла "Червона рута", солисты Зинкевич и Яремчук получили звание народных любимцев. К сожалению, в 1975 году распадается дуэт Яремчука и Зинкевича. Как-то Дутковский рассказывал, что это партийное руководство рассорило между собой "слишком украинских" артистов.

Василий Зинкевич и Назарий Яремчук / Фото из архива Левка Дутковского

Тогда Зинкевич переехал в Луцк и стал солистом в ВИА "Світязь", став самым популярным певцом в Украине.

Василий Зинкевич – Я піду в далекі гори: смотреть видео онлайн

В 1986 году знаменитость уже имел звание народного и заслуженного артиста Украины. Тогда он решает поступить на получение второго высшего образования в Ровенский институт культуры на режиссера.

Его исполнению принадлежат легендарные песни, такие как: "Світ без тебе", "Скрипка грає", "Забудь печаль", "Тече вода" и многие другие.

Василий Зинкевич – Тече вода: смотреть видео онлайн

В 1989 году проходил большой концерт Василия Зинкевича и ансамбля "Світязь" на львовском стадионе "Украина". После того, как выступление подходило к завершению, артист взял за руку девочку, которая была участницей коллектива "Улыбка", и сказал: "Запомните эту юную певицу, вашу землячку! Вот увидите: она непременно станет настоящей "звездой", засияет ярко, принесет большую славу и вашему городу, и всей Украине!". Той девочкой была Руслана Лыжичко, которая в 2004 году одержала для Украины победу на певческом конкурсе Евровидение.

Личная жизнь

К сожалению, артист не благосклонных того, чтобы делиться с публикой закулисьем частной жизни, поэтому об этом известно довольно мало.

У Зинкевича есть двое сыновей – Богдан и Василий. Сыновья звездного отца также проявили талант к музыке. Василий младший вместе с Сашей Положинским основали группу "Тартак", а Богдан был клавишником с прозвищем Zinchek в группе "Основной показатель".

Василий Зинкевич (сын) и Сашко Положинский / Фото "1+1"

Где сейчас и чем занимается Василий Зинкевич

Вклад Зинкевича в развитие украинской культуры остался замеченным со стороны государства. В частности, ему вручили Государственную премию Шевченко и орден Ярослава Мудрого IV степени, наградили званием Героя Украины и почетного гражданина Луцка, создали персональную звезду на "Аллее звезд" в Киеве и тому подобное.

Виктор Ющенко вручает Василию Зинкевичу Государственную награду / Фото пресс-службы президента

Сегодня Зинкевич проводит большую часть времени в Киеве, а концерты дает все реже.

Интересный факт, что во время нынешнего отбора на Евровидение, певец MELOVIN в комментарии 24 Каналу рассказал, что познакомился с Владимиром Зинкевичем. Оказалось, что музыкант следит за молодым коллегой около 10 лет.

Василий Зинкевич / Фото Луцкий городской совет

Сам Зинкевич нам рассказал, что молодой исполнитель довольно перспективный.

Мне очень почетно, что такой парень, молоденький еще, но уже окрыленный желанием не просто побеждать, он глубже гораздо. У него есть все это! Я за ним слежу еще со времен "Х-фактора". У него это от природы! Это то, чему не учат, – высказался Зинкевич.

Более того, Герой Украины отметил, что видит в MELOVIN "продолжение ДНК нации".