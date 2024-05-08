Дуже приємна зустріч, – Ірина Федишин показала, що їй подарував Валерій Залужний

Українська співачка Ірина Федишин нещодавно зустрілася з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. З цієї нагоди артистка показала, що саме він їй подарував.

Водночас Ірина не залишила і Валерія без презенту. Чоловікові сподобався оригінальний подарунок виконавиці.

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Що Залужний подарував Федишин

Співачка опублікувала у своїх соцмережах відео зустрічі з Валерієм Залужним. Чоловік залишив автограф для прихильників Ірини в Америці та Канаді, куди зовсім скоро артистка поїде з туром.

Також Залужний подарував виконавиці грамоту з підписом "Заохочувальний погляд сталевого генерала заслужила пані Ірина Федишин". У відповідь співачка зробила презент Валерію, вручивши йому футболку зі своїм портретом і ремінь з пряжкою у вигляді гільзі.

Однак, на цьому подарунки не закінчилися. Згодом Ірина заспівала для Залужного пісню "Малесенькі долоньки". За словами Валерія, він ніколи б не подумав, що матиме можливість почути цей трек наживо.

Дуже тепла зустріч із Валерієм Залужним,

– підписала відео Федишин.

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