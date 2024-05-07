Виконавиця Ірина Федишин упродовж повномасштабної війни активно гастролює та допомагає військовим. Зараз співачка планує відправитися у тур США й Канадою.

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Ірина Федишин побачилась з Валерієм Залужним

Напередодні поїздки співачка мала нагоду побачитися з Валерієм Залужним, ексголовнокомандувачем ЗСУ. Генерал підписав сувеніри для фанів Ірини Федишин, також вони обмінялися подарунками.

Історична постать – Валерій Залужний. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І, навіть, почути слова – улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна людина з великим серцем,

– написала Ірина Федишин.



Ірина Федишин і Валерій Залужний / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Валерій Залужний підписав 25 прапорів, які Ірина Федишин розігруватиме на своїх концертах. Кошти підуть на допомогу ЗСУ.



Який вигляд зараз має Валерій Залужний / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Ірина Федишин натякає на вагітність

Днями співачка опинилась у центрі уваги через свій "Секрет". Так називається нова пісня та кліп Ірини Федишин. У відеороботі артистка показалася з округлим животом, до якого торкнувся її чоловік. Утім, наразі зірка офіційно не підтвердила, чи справді втретє вагітна.

Ірина Федишин та Віталій Човник у шлюбі близько 17 років. Вони виховують двох синів – Юрія та Олега.