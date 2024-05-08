В то же время Ирина не оставила и Валерия без презента. Мужчине понравился оригинальный подарок исполнительницы.

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Что Залужный подарил Федишин

Певица опубликовала в своих соцсетях видео встречи с Валерием Залужным. Мужчина оставил автограф для поклонников Ирины в Америке и Канаде, куда совсем скоро артистка поедет с туром.

Также Залужный подарил исполнительнице грамоту с подписью "Поощрительный взгляд стального генерала заслужила Ирина Федишин". В ответ певица сделала презент Валерию, вручив ему футболку со своим портретом и ремень с пряжкой в виде гильзы.

Однако, на этом подарки не закончились. Впоследствии Ирина спела для Залужного песню "Маленькие ладошки". По словам Валерия, он никогда бы не подумал, что будет иметь возможность услышать этот трек вживую.

Очень теплая встреча с Валерием Залужным,

– подписала видео Федишин.

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