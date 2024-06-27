Маємо спільне майно, – Валерій Харчишин розкрив, в яких стосунках з ексдружиною

Ще до початку повномасштабного вторгнення лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розлучився з дружиною. Співак розповів про спілкування з екскоханою та виховання дітей.

У шлюбі з Юлією він пробув 13 років. Пара мала двох спільних дітей, один з яких має невиліковну хворобу.

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Валерій запевнив, що попри образи, має підтримувати зв'язок з ексдружиною. Річ у тім, що вони мають спільних дітей, якими продовжують опікуватися. Для Харчишина важливо забезпечити їм наявність батька і матері в їхньому житті.

Ми дорослі люди й не просто маємо спільне майно, яке слід поділити, а спільних дітей. І хочеш ти мати стосунки, чи приховуєш ненависть, але ти маєш спілкуватися, тому що в тебе є спільні діти. Ти маєш бути людиною,

– підкреслив музикант.

Втім, артист зауважив, що одразу після розлучення йому було важко залишатися в дружніх стосунках з ексдружиною. Водночас співак розкрив, що і наразі не може похизуватися ідеальним спілкуванням з Юлією. Ймовірною причиною труднощів він вважає нездатність розглядати екскохану окремо від спільних дітей. Виконавець протягом тривалого часу мав чіткий образ родини, але не дружини.

Мені це дуже важко вдається досі. Це дуже важко завжди. Я не вмів розділяти дітей і їхню матір. Я сприймав їх, як одне ціле. Тобто як родина, а не як незалежні життя. І це важко було,

– зауважив Валерій.

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