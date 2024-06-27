В браке с Юлией он пробыл 13 лет. У пары было двое общих детей, один из которых имеет неизлечимую болезнь.

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Валерий заверил, что несмотря на обиды, должен поддерживать связь с экс-супругой. Дело в том, что они имеют общих детей, которыми продолжают заниматься. Для Харчишина важно обеспечить им наличие отца и матери в их жизни.

Мы взрослые люди и не просто имеем общее имущество, которое следует поделить, а общих детей. И хочешь ты иметь отношения, или скрываешь ненависть, но ты должен общаться, потому что у тебя есть общие дети. Ты должен быть человеком,

– подчеркнул музыкант.

Впрочем, артист рассказал, что сразу после развода ему было трудно оставаться в дружеских отношениях с экс-супругой. В то же время певец раскрыл, что и сейчас не может похвастаться идеальным общением с Юлией. Вероятной причиной трудностей он считает неспособность рассматривать экс-супругу отдельно от общих детей. Исполнитель в течение длительного времени имел четкий образ семьи, но не жены.

Мне это очень трудно удается до сих пор. Это очень трудно всегда. Я не умел разделять детей и их мать. Я воспринимал их, как одно целое. То есть как семья, а не как независимые жизни. И это трудно было,

– заметил Валерий.

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