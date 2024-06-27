Цікаво, що радісну звістку повідомив не особисто Марк. Чоловік не має соцмереж і не хоче висвітлювати своє життя на публіку.
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Про батьківство Дробота стало відомо завдяки "Молодому театру", де актор продовжує творити на сцені. Обраниця Марка – Марина Бондарчук – народила первістка акторові. Пара тепер виховує дівчинку, якій дали незвичне ім'я – Златомира.
Театр привітав закоханих з радісною подією в їхньому житті. Водночас працівники висловили теплі побажання новонародженій дитині Дробота.
Щасливої долі дівчинці, любові, затишку і порозуміння родині. Хай маленька зірочка зростає під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним та сповненим радості,
– зазначив "Молодий театр".
Що відомо про Марка Дробота
- Його батьки були дотичними до театру, тому вирішив стати актором. У 2010 році він закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого.
- Під час студентства почав працювати у Київському академічному Молодому театрі.
- У 2015-му Марк отримав премію "Київська пектораль" за роль у виставі "Підступність і кохання", а через 4 роки – звання Заслуженого артиста України.
- Під час повномасштабної війни актор став працювати в Одеському Українському театрі. Також він виступав у Рівненському музично-драматичному театрі.
- Дробот продовжив грати ролі й в кіно, долучившись до знімань у гостросюжетній мелодрамі "Кришталеві джерела".
- Марк не має соціальних мереж, оскільки не вважає правильним рекламувати себе. Медійність для нього не є пріоритетом.