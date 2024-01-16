Син Харчишина закінчив філософський факультет в університеті Тараса Шевченка. Він пішов на війну ще на початку повномасштабного вторгнення. Інші сини Валерія відправилися із Гостомеля на Захід України.

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Харчишин побоюється за свого сина, який воює на фронті

Дмитро вирішив захищати Україну, коли почув перші вибухи в Гостомелі. Валерій навіть показував йому, як використовувати зброю. Музикант поділився, що син не зізнавався, де саме перебуває на фронті. Тому Харчишин почав хвилюватися та припускати, що він чогось не договорює.

Я, коли їду з концертів, питаю у нього: "Можливо, я заїду?". Але Дмитро мені ніколи не каже, де він. Я навіть почав хвилюватися, що син мені бреше, і думати, що, можливо, він перебуває в якійсь гарячій точці, бо про це йшлося,

– сказав він.

Згодом син музиканта сказав йому, що відправився на навчання у Францію. Однак, Валерій йому не повірив та почав вимагати правди.

Коли я запідозрив його у цій брехні, то вирішив, що маю дізнатися, хто його командир для того, щоб зрозуміти де вони. Я навіть почав погрожувати та казав: "Якщо ти мені не скажеш, де ти, то я все одно легко це дізнаюся. Тому кажи мені відверто і чесно, де ти". Він мені зізнався і я заспокоївся,

– поділився артист.

Інтерв'ю Валерія Харчишина: дивіться відео онлайн

Хто ще із родичів відомих людей захищає Україну

Син популярного у 2000-х ведучого Ігоря Пелиха Іван пішов служити в ЗСУ ще на початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку він вступив у територіальну оборону, а через певний час – відправився на передову.

Актор і чоловік Наталки Денисенко Андрій Фединчик також вступив до лав ЗСУ, одразу як почалася велика війна. Сім'ї вдається возз'єднатися, коли Андрію дають відпустку. Нещодавно вони зустрілися в Одесі.

Чоловік акторки Катерини Варченко теж став на захист батьківщини після 24 лютого 2022 року. За словами Катерини, це було його свідоме рішення.

Учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан у перші дні повномасштабного вторгнення записався у ТрО та був у гарячих точках Київської області. Зараз артист виконує завдання Сил оборони як доброволець.