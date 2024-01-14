Так, дружина актора Вікторія Білан поділилася рідкісним фото з коханим. Вона підкреслила, що розмова з чоловіком була однією із найщасливіших подій за останній час.
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Вікторія Білан поділилася фото чоловіка-захисника
Жінка виставила світлину, де видно, як вони з коханим розмовляють по відеозв'язку. Поруч з Вікторією також була їхня з Володимиром донька Катерина. Цікаво, що вона вирішила піти по стопах батьків. Зараз дівчина продовжує навчання на акторському факультеті Київського національного університету імені І. Карпенка-Карого.
Мої щасливі миті виглядають ось так. Рідний мій ведмедик. Чекаю. Люблю. Вірю,
— зазначила акторка.
Крім того, під фото Вікторія залишила хештеги 687 день війни, розлука 5, я дочекаюся тебе.
Володимир Ращук на передовій
- Актор вступив до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення.
- Зараз військовий обіймає посаду командира 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода", що діє у складі бригади швидкого реагування Нацгвардії України Рубіж.
- У вересні 2023 року Володимиру присвоїли статус ветерана війни.