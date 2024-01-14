Так, дружина актора Вікторія Білан поділилася рідкісним фото з коханим. Вона підкреслила, що розмова з чоловіком була однією із найщасливіших подій за останній час.

Не пропустіть Скорботно дивилася на бездиханне тіло Віталія: Світлана Білоножко попрощалася з чоловіком

Вікторія Білан поділилася фото чоловіка-захисника

Жінка виставила світлину, де видно, як вони з коханим розмовляють по відеозв'язку. Поруч з Вікторією також була їхня з Володимиром донька Катерина. Цікаво, що вона вирішила піти по стопах батьків. Зараз дівчина продовжує навчання на акторському факультеті Київського національного університету імені І. Карпенка-Карого.

Мої щасливі миті виглядають ось так. Рідний мій ведмедик. Чекаю. Люблю. Вірю,

— зазначила акторка.

Крім того, під фото Вікторія залишила хештеги 687 день війни, розлука 5, я дочекаюся тебе.



Володимир Ращук на передовій