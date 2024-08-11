До того ж Олійник розповів, чи підтримує зв'язок з колишньою продюсеркою Наталією Могилевською. За його словами, ніяких проблем у спілкуванні з нею він немає.

Цікаво Мене просто накручували, – Вадим Олійник висловився про конфлікти з Дантесом

Водночас Вадим неочікувано заговорив про повернення на сцену, але запевнив, що не бачить сенсу співати разом з Дантесом в умовах дуету. Виконавець не заперечує можливість колаборацій з Володимиром, оскільки той також активно розвивається сольно. Як зазначив Олійник, він не заздрить ексколезі, а захоплюється його творчістю. Виявляється, днями Вадим поспілкувався з Дантесом і привітав з релізом.

Можливо, все буде. Це вже залежить від випадку, від пісні, можливостей, бажання. Я не кажу на 100%, що цього не буде. Я тільки радію, що у Володимира виходять класні треки, і я тільки пишаюся тим, що він знайшов свою стихію, музику, і в нього все виходить. У кожного свій шлях, дорога,

– зауважив артист.

Виконавець також висловився про спілкування з експродюсеркою Наталією Могилевською. Він зазначив, що не підтримує наразі з нею зв'язок, але на початку повномасштабної війни мав змогу побачитися з нею.

Коли був початок вторгнення, я був у Чернівцях, працював у волонтерському штабі, і Наталія Могилевська приїздила до нас і співала у сховищі. Це була така класна зустріч, і ми з нею співали, класно поговорили. Звісно, я можу їй написати. Але у Наталії своє життя, у неї все добре,

– розкрив Олійник.

Вадим Олійник про Дантеса і Могилевську: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Вадим Олійник та Володимир Дантес разом перемогли на "Фабриці зірок", а тому об’єдналися в дует "ДіО.фільми" і продовжили розвиватися разом. Гурт існував з 2010 по 2015 рік, але розпався через бажання Олійника.