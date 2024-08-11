К тому же Олейник рассказал, поддерживает ли связь с бывшей продюсером Натальей Могилевской. По его словам, никаких проблем в общении с ней он нет.

Интересно Меня просто накручивали, – Вадим Олейник высказался о конфликтах с Дантесом

В то же время Вадим неожиданно заговорил о возвращении на сцену, но заверил, что не видит смысла петь вместе с Дантесом в условиях дуэта. Исполнитель не отрицает возможность коллабораций с Владимиром, поскольку тот также активно развивается сольно. Как отметил Олейник, он не завидует экс-коллеге, а восхищается его творчеством. Оказывается, на днях Вадим пообщался с Дантесом и поздравил с релизом.

Возможно, все будет. Это уже зависит от случая, от песни, возможностей, желания. Я не говорю на 100%, что этого не будет. Я только радуюсь, что у Владимира получаются классные треки, и я только горжусь тем, что он нашел свою стихию, музыку, и у него все получается. У каждого свой путь, дорога,

– заметил артист.

Исполнитель также высказался об общении с экс-продюсером Натальей Могилевской. Он отметил, что не поддерживает сейчас с ней связь, но в начале полномасштабной войны имел возможность увидеться с ней.

Когда было начало вторжения, я был в Черновцах, работал в волонтерском штабе, и Наталья Могилевская приезжала к нам и пела в хранилище. Это была такая классная встреча, и мы с ней пели, классно поговорили. Конечно, я могу ей написать. Но у Натальи своя жизнь, у нее все хорошо,

– раскрыл Олейник.

Вадим Олейник о Дантесе и Могилевской: смотрите видео онлайн

Напомним, Вадим Олейник и Владимир Дантес вместе победили на "Фабрике звезд", а потому объединились в дуэт "ДиО.фильмы" и продолжили развиваться вместе. Группа существовала с 2010 по 2015 год, но распалась из-за желания Олейника.