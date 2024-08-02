Тепер стало відомо, що на його рішення також вплинули дві українські знаменитості. Саме вони сприяли тому, щоб Олійник не їхав до країни-агресора з виступом.
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Вадим ще до розмови з артистами розумів, що нікуди не поїде. Втім, думка Андрія Данилка та Івана Дорна лише переконала співака в тому, що варто залишитися в Україні.
Вони говорили не їхати. Більше Андрій. Він мені подзвонив, сказав: "Ну навіщо тобі це?" Я не шкодував. Я вважаю, що це правильно,
– поділився Олійник.
Інтерв'ю Вадима Олійника: дивіться відео онлайн
Водночас Андрій отримує хейт через спілкування російською під час вторгнення. Чоловік пояснив, що не розмовляє мовою агресора та вважає, що це лише спосіб комунікації.