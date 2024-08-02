Тепер стало відомо, що на його рішення також вплинули дві українські знаменитості. Саме вони сприяли тому, щоб Олійник не їхав до країни-агресора з виступом.

Не пропустіть Неочікуваний дует року: Jerry Heil і Дантес презентували спільний трек

Вадим ще до розмови з артистами розумів, що нікуди не поїде. Втім, думка Андрія Данилка та Івана Дорна лише переконала співака в тому, що варто залишитися в Україні.

Вони говорили не їхати. Більше Андрій. Він мені подзвонив, сказав: "Ну навіщо тобі це?" Я не шкодував. Я вважаю, що це правильно,

– поділився Олійник.

Інтерв'ю Вадима Олійника: дивіться відео онлайн

Зазначимо, Іван Дорн відомий своїми спробами розмити кордони з окупантами, виступаючи на концертах з "хорошими росіянами" та замовчуючи факт війни. Співак називає повномасштабне вторгнення – "ситуацією", а про причини його виникнення не говорить. Цікаво, що артист вирішив відновити спілкування з рідними, які живуть у Росії. До того ж Дорн неодноразово говорив про наявність росіян, які "тихо сидять і підтримують Україну". Однак, на відміну від Івана, Данилко відкрито заявляє про свою громадянську позицію та публічно засуджує війну.

Водночас Андрій отримує хейт через спілкування російською під час вторгнення. Чоловік пояснив, що не розмовляє мовою агресора та вважає, що це лише спосіб комунікації.