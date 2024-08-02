Теперь стало известно, что на его решение также повлияли две украинские знаменитости. Именно они способствовали тому, чтобы Олейник не ехал в страну-агрессор с выступлением.

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Вадим еще до разговора с артистами понимал, что никуда не поедет. Впрочем, мнение Андрея Данилка и Ивана Дорна только убедила певца в том, что стоит остаться в Украине.

Они говорили не уезжать. Больше Андрей. Он мне позвонил, сказал: "Ну зачем тебе это?" Я не жалел. Я считаю, что это правильно,

– поделился Олейник.

Интервью Вадима Олейника: смотрите видео онлайн

Отметим, Иван Дорн известен своими попытками размыть границы с оккупантами, выступая на концертах с "хорошими русскими" и замалчивая факт войны. Певец называет полномасштабное вторжение – "ситуацией", а о причинах его возникновения не говорит. Интересно, что артист решил возобновить общение с родными, которые живут в России. К тому же Дорн неоднократно говорил о наличии россиян, которые "тихо сидят и поддерживают Украину". Однако, в отличие от Ивана, Данилко открыто заявляет о своей гражданской позиции и публично осуждает войну.

В то же время Андрей получает хейт из-за общения на русском во время вторжения. Мужчина объяснил, что не разговаривает на языке агрессора и считает, что это лишь способ коммуникации.