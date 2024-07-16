Дуже боляче, – український музикант показав зруйновану квартиру після російського обстрілу

Український музикант Микола Пацюк ледь не загинув внаслідок ракетної атаки. Росіяни вдарили по житловому будинку, через це його квартиру зруйновано вщент.

Український інді-музикант Микола Пацюк опублікував фото та відео, на яких показав руїни свого дому. Його квартира та машина понівечені внаслідок обстрілу.

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Втратили дім, але не втратили одне одного. Втратили машину, але залишились живі. Життя починається з чистого листа. Дякуємо усім небайдужим за допомогу. Дякуємо кожному за слова підтримки. Дуже складно, дуже боляче, але ми стараємось триматись,

– поділився музикант.

Микола Пацюк також попросив про допомогу і відкрив збір, адже для нього це "єдина можливість пройти ці випробування".

Як виглядає квартира й авто музиканта після обстрілу / Фото з інстаграму Миколи Пацюка

Микола Пацюк та його дім постраждали від масованої ракетної атаки 8 липня. Тоді він розповів, що залишився живий завдяки тому, що був у коридорі на момент удару.